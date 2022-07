Messico, imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola mentre andava a prendere le figlie a scuola (Di sabato 2 luglio 2022) Freddato a colpi di pistola mentre stava andando a prendere le figlie a scuola. Un imprenditore italiano, Raphael Alessandro Tunesi, è stato ucciso in Messico nel comune di Palenque, nel Chiapas. L’uomo era proprietario di un hotel di lusso nello stato messicano del Chiapas, nel sud del Paese: secondo le autorità diversi uomini armati hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, nei pressi della scuola delle figlie, la Escriba. La polizia “lo ha trovato all’interno di un veicolo con diverse ferite da arma da fuoco”. La Procura ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire l’accaduto, ma secondo quanto riporta l’Agi, dietro l’omicidio dell’uomo d’affari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Freddato adistava andando ale. Un, Raphael Alessandro Tunesi, è statoinnel comune di Palenque, nel Chiapas. L’uomo era proprietario di un hotel di lusso nello stato messicano del Chiapas, nel sud del Paese: secondo le autorità diversi uomini armati hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, nei pressi delladelle, la Escriba. La polizia “lo ha trovato all’interno di un veicolo con diverse ferite da arma da fuoco”. La Procura ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire l’accaduto, ma secondo quanto riporta l’Agi, dietro l’omicidio dell’uomo d’affari ...

