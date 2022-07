Ma i grillini possono fare a meno di Grillo? - Politica - quotidiano net

Pubblicità

Beppe Grillo Ogni giorno che passa mette sempre più in evidenza l'emergere, anzi il crescere, all'interno del Movimento 5 Stelle di quello che era sempre stato considerato un pensiero semplicemente ...'Non siseguire i sondaggi o il calo di consensi in questo momento' tuona l'ex grillino ... se il M5S esce, cade il governo Draghi: "Non esiste governo senza M5S", ipremono su Conte ... Ma i grillini possono fare a meno di Grillo Ogni giorno che passa mette sempre più in evidenza l’emergere, anzi il crescere, all’interno del Movimento 5 Stelle di quello che era sempre stato considerato un pensiero semplicemente irrealizzabile: ...Il clima non è fra i migliori, in casa dei grillini o, per la precisione, di quel che ne resta. In verità, molti fra i rimasti ...