In Libia, a Tobruk, i manifestanti che protestavano contro il governo hanno incendiato parte dell’edificio del parlamento (Di sabato 2 luglio 2022) Venerdì, in Libia, alcuni dei manifestanti che protestavano contro il governo hanno incendiato il parlamento, che ha sede nella città orientale di Tobruk: i manifestanti hanno fatto irruzione nell’edificio e ne hanno incendiato alcune parti. Le proteste, che hanno coinvolto diverse Leggi su ilpost (Di sabato 2 luglio 2022) Venerdì, in, alcuni deicheilil, che ha sede nella città orientale di: ifatto irruzione nell’edificio e nealcune parti. Le proteste, checoinvolto diverse

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La crisi economica e la paralisi politica in Libia hanno scatenato un'ondata di proteste nelle principali città del… - fattoquotidiano : Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano i… - borghi_claudio : Rivolta in Libia. Ecco... se avessimo un esercito più operativo... Prima o poi ci sarà da esportare un po' di pace… - Bolle69106571 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Libia Folla di dimostranti a #Tripoli ha occupato la strada antistante la sede del… - ilpost : In Libia, a Tobruk, i manifestanti che protestavano contro il governo hanno incendiato parte dell’edificio del parl… -