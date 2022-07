Griglia di partenza F1, GP Gran Bretagna 2022: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 2 luglio 2022) Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul celebre tracciato di Silverstone piloti e team hanno lavorato per trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale per massimizzare la prestazione nel time-attack. Insieme a Suzuka e Spa, la pista britannica è tra quelle che esercitano i più alti livelli di energia sugli pneumatici. Per questo, per la terza volta quest’anno, Pirelli ha selezionato le tre mescole più dure della gamma: C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Nella gestione delle mescole, quella con le bande rosse è stata chiaramente scelta per avere i riscontri migliori. Le curve ultra-rapide e ad altissima velocità, come la Maggots e la Becketts, non sono state le uniche sfide poste dal layout: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Sono andate in archivio ledel GP di, decimo round del Mondialedi F1. Sul celebre tracciato di Silverstone piloti e team hanno lavorato per trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale per massimizzare la prestazione nel time-attack. Insieme a Suzuka e Spa, la pista britannica è tra quelle che esercitano i più alti livelli di energia sugli pneumatici. Per questo, per la terza volta quest’anno, Pirelli ha selezionato le tre mescole più dure della gamma: C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Nella gestione delle mescole, quella con le bande rosse è stata chiaramente scelta per avere i riscontri migliori. Le curve ultra-rapide e ad altissima velocità, come la Maggots e la Becketts, non sono state le uniche sfide poste dal layout: ...

sportface2016 : #F1, segui il LIVE delle qualifiche del #BritishGP | Chi conquisterà la pole? - Rougenoir1978 : SE tutti i rumors di mercato si tradurranno in realtà la griglia di partenza delle 3 big italiane sarà: Milan . . . . . Juve Inter - MARCO196913 : RT @deadlinex: Diverse vetture ora in pista giusto per prendere bandiera e poter fare simulazione di prova di partenza sulla griglia #Briti… - MeloConti3 : @FRAGOLA1986 @sole202022 Sembra la griglia di partenza della 24 ore di Le Mans. - deadlinex : Diverse vetture ora in pista giusto per prendere bandiera e poter fare simulazione di prova di partenza sulla griglia #BritishGP -