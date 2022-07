Genova | Signorini | “Una Diga più corta per risparmiare Negozieremo pure con altre imprese”

Pubblicità

ErmannoKilgore : Un’altro Mose … - SennecaSanto : RT @FilcaCisl: Diga foranea #Genova, Pelle (SG Filca nazionale) e Tafaria (SG Filca #Liguria): 'Subito azioni concrete per realizzare l'ope… - LuigiCornaglia : Diga, doppio ritiro, la gara va deserta. Signorini convoca i big e prepara il piano B - AnsaLiguria : Diga Genova: Pd, irresponsabili Toti Bucci e Signorini. A rischio un miliardo #ANSA - ansa_liguria : Diga Genova: Pd, irresponsabili Toti Bucci e Signorini -

" Chi fa il mio mestiere, il funzionario pubblico, il cerino in mano ce l'ha per definizione". Paolo Emilionon si sente solo a fronteggiare l'onda delle polemiche dopo la gara senza ...'L'irresponsabile sicurezza ostentata da Toti, Bucci esu questo bando, che da tempo ... Chiederemo con urgenza un'audizione del presidente della Regione, del sindaco die del ...Focus sul Pnrr al convegno dei Giovani Industriali di Rapallo. Confindustria avvisa: “Basta balletti, stanchi dei populismi” ...Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità Portuale di Sistema Genova-Savona, in un'intervista a Primocanale delinea le strategie per rilanciare l'operazione della diga di Genova, dopo che la ga ...