F1 GP Gran Bretagna 2022, Isola: “Questa pista mette molta energia sulle gomme” (Di sabato 2 luglio 2022) Prima pole position in carriera per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha disputato la sessione di qualifiche al GP di Gran Bretagna in condizioni di pioggia dall’inizio alla fine, utilizzando i Cinturato Green con temperature ambiente attorno ai 15 gradi e 19 gradi la temperatura della pista. Nonostante le condizioni di bagnato anche intenso, le intermedie hanno fornito un’aderenza ottimale, con velocità massime vicino ai 300 km/h. A quella velocità i pneumatici intermedi evacuano circa 35 litri d’acqua al secondo, mentre i full wet disperdono circa 85 litri al secondo. La strategia più veloce per la gara sembra essere a due soste, con alcune opzioni diverse: i P Zero Yellow medium sono i pneumatici con cui partire e la strategia più veloce sulla carta prevede di passare ai P Zero White hard, seguiti da un nuovo set di medium col ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Prima pole position in carriera per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha disputato la sessione di qualifiche al GP diin condizioni di pioggia dall’inizio alla fine, utilizzando i Cinturato Green con temperature ambiente attorno ai 15 gradi e 19 gradi la temperatura della. Nonostante le condizioni di bagnato anche intenso, le intermedie hanno fornito un’aderenza ottimale, con velocità massime vicino ai 300 km/h. A quella velocità i pneumatici intermedi evacuano circa 35 litri d’acqua al secondo, mentre i full wet disperdono circa 85 litri al secondo. La strategia più veloce per la gara sembra essere a due soste, con alcune opzioni diverse: i P Zero Yellow medium sono i pneumatici con cui partire e la strategia più veloce sulla carta prevede di passare ai P Zero White hard, seguiti da un nuovo set di medium col ...

