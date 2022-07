“Dobbiamo creare nuova generazione di patrioti”: al via in Russia i corsi di “educazione patriottica” (Di sabato 2 luglio 2022) Mosca, 2 lug – Quando gli alunni russi torneranno a scuola al termine delle vacanze, si ritroveranno una nuova materia, e cioè «educazione patriottica». Questa disciplina, fortemente voluta dai vertici della Federazione russa, sarà obbligatoria fin dalla prima elementare. In sostanza, gli scolari dovranno assistere all’alzabandiera in cortile mentre gli altoparlanti faranno risuonare l’inno nazionale, e studieranno nei libri di testo le grandi imprese della Russia: «I nuovi corsi sono mirati a insegnare l’amore e la riconoscenza dei giovani per i combattenti della Grande Guerra patriottica e di tutte le altre guerre combattute dal nostro popolo», si legge nel testo approvato dalla Duma. Una nuova generazione L’obiettivo dei corsi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 luglio 2022) Mosca, 2 lug – Quando gli alunni russi torneranno a scuola al termine delle vacanze, si ritroveranno unamateria, e cioè «». Questa disciplina, fortemente voluta dai vertici della Federazione russa, sarà obbligatoria fin dalla prima elementare. In sostanza, gli scolari dovranno assistere all’alzabandiera in cortile mentre gli altoparlanti faranno risuonare l’inno nazionale, e studieranno nei libri di testo le grandi imprese della: «I nuovisono mirati a insegnare l’amore e la riconoscenza dei giovani per i combattenti della Grande Guerrae di tutte le altre guerre combattute dal nostro popolo», si legge nel testo approvato dalla Duma. UnaL’obiettivo dei...

