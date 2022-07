Corriere: Spalletti e il mercato si preparano a cambiare il Napoli: Ecco chi va e chi resta (Di sabato 2 luglio 2022) Con l’arrivo di Kvaratskhelia, annunciato ufficialmente il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a cambiare sulle fasce. NOTIZIE CALCIO Napoli. Con l’arrivo di Kvaratskhelia il Napoli di Spalletti si prepara a cambiare volto sulle fasce. Della rivoluzione tattica di Spalletti ne ha parlato l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “È arrivato finalmente l’annuncio ufficiale per Kvicha Kvaratskhelia. Il conto alla rovescia per il suo impatto in casa Napoli è ormai pronto e ieri De Laurentiis gli ha dedicato anche una accoglienza poetica. Venerdì, alla partenza per il ritiro di Dimaro, Kvaratskhelia indosserà la maglia del Napoli dopo un lungo corteggiamento iniziato in pieno inverno con il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Con l’arrivo di Kvaratskhelia, annunciato ufficialmente ildi Lucianosi prepara asulle fasce. NOTIZIE CALCIO. Con l’arrivo di Kvaratskhelia ildisi prepara avolto sulle fasce. Della rivoluzione tattica dine ha parlato l’edizione odierna deldel Mezzogiorno: “È arrivato finalmente l’annuncio ufficiale per Kvicha Kvaratskhelia. Il conto alla rovescia per il suo impatto in casaè ormai pronto e ieri De Laurentiis gli ha dedicato anche una accoglienza poetica. Venerdì, alla partenza per il ritiro di Dimaro, Kvaratskhelia indosserà la maglia deldopo un lungo corteggiamento iniziato in pieno inverno con il ...

Pubblicità

napolipiucom : Corriere: Spalletti e il mercato si preparano a cambiare il Napoli: Ecco chi va e chi resta #Calciomercato #napoli… - MundoNapoli : Corriere del Mezzogiorno: Spalletti valuterà in ritiro Ambrosino - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Napoli, da Ambrosino a Zerbin: ecco i giovani che saranno valutat… - ROI05841958 : Cosa s’inventerà il Corriere dello Sport domani per dire che Spalletti è scontento? - Freddo1972 : @MaQualeFrizione Sul corriere dello Sport avevano scritto che Spalletti non lo conosceva..... -