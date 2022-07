Conte convoca il Consiglio nazionale del M5s per lunedì mattina (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - La convocazione di un Consiglio nazionale M5s lunedì mattina, a poche ore dalla visita a palazzo Chigi, serve a Conte per avere un mandato forte a trattare e per sottolineare che la questione con il governo non è personale, certo c'è il sospetto che dietro l'operazione Di Maio ci sia l'avallo di Draghi (il ministro degli Esteri ha smentito, "non scherziamo"), ma il disagio non è legato a messaggi o telefonate tra l'ex numero uno della Bce e Grillo, il problema per l'ex premier è politico. Il presidente dei pentastellati sta preparando l'incontro con il presidente del Consiglio. Entrambi vogliono che sia risolutivo. Perchè Draghi - e lo ha ribadito più volte - non intende farsi logorare o galleggiare e anche la conferenza stampa di due giorni fa è servita per ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Lazione di unM5s, a poche ore dalla visita a palazzo Chigi, serve aper avere un mandato forte a trattare e per sottolineare che la questione con il governo non è personale, certo c'è il sospetto che dietro l'operazione Di Maio ci sia l'avallo di Draghi (il ministro degli Esteri ha smentito, "non scherziamo"), ma il disagio non è legato a messaggi o telefonate tra l'ex numero uno della Bce e Grillo, il problema per l'ex premier è politico. Il presidente dei pentastellati sta preparando l'incontro con il presidente del. Entrambi vogliono che sia risolutivo. Perchè Draghi - e lo ha ribadito più volte - non intende farsi logorare o galleggiare e anche la conferenza stampa di due giorni fa è servita per ...

