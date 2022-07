Cingolani | con chiusura Nord Stream prezzi aumenteranno

(Di sabato 2 luglio 2022) La Russia "nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali" ma ora ha annunciato che "verrà chiuso due settimane per manutenzione: questo comporterà che ci sarà ancora meno gas e i ...

...un ritmo molto regolare e siamo attorno al 60% degli stoccaggi. Dobbiamo arrivare al 90%, un obiettivo raggiungibile". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, ...È una corsa perchéla guerra in Ucraina la Russia sta chiudendo i rubinetti, lo stoccaggio ... A dirlo, ospite a Progress su Sky TG24, è il ministro della Transizione ecologica, Roberto, ..."Tutti i problemi sono collegati fra loro", dice il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani ricordando l'importanza degli impegni del PNRR sulla gestione dell'acqua ...La Russia "nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali" ma ora ha annunciato che "Nord Stream verrà chiuso due settimane per manutenzione: questo comporterà che ci sarà ancora meno gas e i pre ...