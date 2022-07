Calciomercato Sampdoria: Linetty aspetta i blucerchiati (Di sabato 2 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: Linetty separato in casa con il Torino e aspetta soltanto l’offerta de blucerchiati Karol Linetty resta al Torino, per il momento. Il centrocampista polacco partirà per il ritiro con Ivan Juric, ma spera ancora in uno spiraglio per poter far ritorno in Liguria. Ma più che Spezia, alla Sampdoria. Lo Spezia, in pressing per Linetty, non è una destinazione gradita come l’ipotesi di tornare alla corte di Giampaolo. Linetty ha anche un ristorante con Bartosz Bereszynski, il Mamma Mia a Recco, e sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per vestire la maglia blucerchiata. L’operazione però è estremamente onerosa per le pretese del club granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022)separato in casa con il Torino esoltanto l’offerta deKarolresta al Torino, per il momento. Il centrocampista polacco partirà per il ritiro con Ivan Juric, ma spera ancora in uno spiraglio per poter far ritorno in Liguria. Ma più che Spezia, alla. Lo Spezia, in pressing per, non è una destinazione gradita come l’ipotesi di tornare alla corte di Giampaolo.ha anche un ristorante con Bartosz Bereszynski, il Mamma Mia a Recco, e sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per vestire la maglia blucerchiata. L’operazione però è estremamente onerosa per le pretese del club granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontri con #Roma e #Sampdoria. La situazione - GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - SampNews24 : #Leverbe-#Sampdoria, il #Pisa verso il sì. Ma a una condizione - sportli26181512 : Marlon, la Sampdoria prova a superare il Monza: Anche la Sampdoria è fortemente interessata a Marlon, difensore bra… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, un fondo arabo su Lucas Peres. Poi la #SerieA? -