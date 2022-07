Barcellona | Laporta | 'Mercoledì prossimo presentiamo Kessie | poi Christensen'

Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona, Laporta: 'Presenteremo Kessie mercoledì': Joan Laporta, presidente del Barcellona, si è così espresso s… - JMC1899 : RT @MilanNewsit: Barcellona, Laporta: 'Presenteremo Kessie mercoledì' - MilanNewsit : Barcellona, Laporta: 'Presenteremo Kessie mercoledì' - NumeroDiez_10 : #Lewandowski ha ricevuto dal #Barcellona la comunicazione della nuova proposta al #BayernMonaco: 40 mln più bonus,… - ZonaBianconeri : RT @BianconeraNews: L'alleato dell'affare tra #DiMaria e la #Juventus è il #Barcellona. -

In un incontro informale con la stampa catalana, il presidente blaugrana Joanha fatto ... Ilha previsto incassi ingenti attraverso una serie di operazioni (fra cui la cessione di ...Ilnon intende spingersi oltre per Robert Lewandowski, che ha più volte dichiarato di ... In un incontro informale con la stampa catalana, il presidente blaugrana Joanha fatto capire ...In arrivo il nuovo progetto del Barcellona di Xavi, Laporta avrebbe messo a disposizione 200 milioni per la campagna acquisti ...Come riporta la stampa catalana, il club di Liga ora aspetta una risposta dai bavaresi per l'attaccante polacco ...