Allarme siccità, Farmacisti in Aiuto: “L’acqua è vita e non va sprecata” (Di sabato 2 luglio 2022) Le temperature soffocanti con cui stiamo convivendo in questi giorni e l’assenza prolungata di precipitazioni ci devono far riflettere: noi di Farmacisti in Aiuto invitiamo tutti a non sprecare L’acqua, vista la carenza idrica senza precedenti che si sta verificando nei nostri territori. Nel mondo ci sono persone che sono quotidianamente senza acqua potabile: intere famiglie che non possono utilizzarla per compiere le azioni che facciamo tutti quotidianamente come bere, lavarsi, cucinare… Capire cosa significhi una vita senza acqua, può aiutarci ad abbattere gli sprechi… “Andare di persona periodicamente in India, – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – per controllare l’efficacia dei nostri progetti come ‘Sostegno a distanza’ o ‘Dispensario medico farmaceutico’ ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022) Le temperature soffocanti con cui stiamo convivendo in questi giorni e l’assenza prolungata di precipitazioni ci devono far riflettere: noi diininvitiamo tutti a non sprecare, vista la carenza idrica senza precedenti che si sta verificando nei nostri territori. Nel mondo ci sono persone che sono quotidianamente senza acqua potabile: intere famiglie che non possono utilizzarla per compiere le azioni che facciamo tutti quotidianamente come bere, lavarsi, cucinare… Capire cosa significhi unasenza acqua, può aiutarci ad abbattere gli sprechi… “Andare di persona periodicamente in India, – dichiara Tullio Dariol, presidente diin– per controllare l’efficacia dei nostri progetti come ‘Sostegno a distanza’ o ‘Dispensario medico farmaceutico’ ...

