All Blacks devastanti, Australia eroica: Irlanda e Inghilterra vanno k.o (Di sabato 2 luglio 2022) Un pochino balbettanti in diverse fasi della partita, gli All Blacks hanno comunque dominato l'Irlanda, piegata per 42 - 19 all'Eden Park di Auckland nel primo dei tre test in programma nella serie. A ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 luglio 2022) Un pochino balbettanti in diverse fasi della partita, gli Allhanno comunque dominato l', piegata per 42 - 19 all'Eden Park di Auckland nel primo dei tre test in programma nella serie. A ...

Pubblicità

sportli26181512 : Rugby, Nuova Zelanda-Irlanda 42-19. IL VIDEO: Nella prima delle loro tre sfide estive, gli All Blacks hanno nettame… - onrugby_it : Gli All Blacks partono forte e abbattono l’Irlanda 42-19 nel primo test – video - Rugbymeet : Gli All Blacks battono l'Irlanda per 42 a 19 e riscattano la sconfitta di novembre a Dublino #NZLvIRE #AllBlacks… - EnricoBergantin : Incredibile come la mancanza di un giocatore in campo cambi la partita per gli irlandesi. Ottimo inizio per gli All Blacks #NZLvIRE - brian__clough : @morganpyne Potato potato potato fiddle dee. Go the All Blacks !! BWAHAHAHAHA!! ?????? -