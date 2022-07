Al via da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party (Di sabato 2 luglio 2022) Lignano Sabbiadoro (Udine), (Adnkronos) - Lorenzo Cherubini torna ad infiammare l'estate con le sue feste in spiaggia. Con più di 60 mila persone attese a Lignano Sabbiadoro, stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti del Jova Beach Party 2022, i 21 live-Party sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che si concluderanno con il megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso. Un format unico al mondo quello ideato da Jovanotti, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più apprezzato con oltre 5.8 miliardi di impressions e più del 93% di sentiment positivo. Nel Jova Beach ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)(Udine), (Adnkronos) - Lorenzo Cherubini torna ad infiammare l'estate con le sue feste in spiaggia. Con più di 60 mila persone attese a, stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti del2022, i 21 live-sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che si concluderanno con il megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso. Un format unico al mondo quello ideato danotti, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più apprezzato con oltre 5.8 miliardi di impressions e più del 93% di sentiment positivo. Nel...

