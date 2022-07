"Vi raccontiamo tutti i segreti della Microlino" (Di venerdì 1 luglio 2022) Wim Ouboter e Michelangelo Liguori, ceo e direttore generale dell'azienda, raccontano obiettivi e strategie della citycar più attesa. Nasce a Torino, costa 15 mila euro, è tutta italiana, si guida a 16 anni e si parcheggia in un fazzoletto. E si ispira a una leggenda del passato:... Leggi su repubblica (Di venerdì 1 luglio 2022) Wim Ouboter e Michelangelo Liguori, ceo e direttore generale dell'azienda, raccontano obiettivi e strategiecitycar più attesa. Nasce a Torino, costa 15 mila euro, è tutta italiana, si guida a 16 anni e si parcheggia in un fazzoletto. E si ispira a una leggenda del passato:...

Pubblicità

gditom : RT @sara_marzullo: 'Non dimenticare mai che il lavoro è la storia che ci raccontiamo sui soldi.' Questo numero di #GuaSha è aperto a tutti… - fmdigitale : Buongiorno a tutti! Lunedì prossimo 4 luglio raccontiamo il progetto #SocialHostingHub con le voci della comunità.… - caustico_lunare : RT @sara_marzullo: 'Non dimenticare mai che il lavoro è la storia che ci raccontiamo sui soldi.' Questo numero di #GuaSha è aperto a tutti… - NRedizioni : RT @sara_marzullo: 'Non dimenticare mai che il lavoro è la storia che ci raccontiamo sui soldi.' Questo numero di #GuaSha è aperto a tutti… - night_review : RT @sara_marzullo: 'Non dimenticare mai che il lavoro è la storia che ci raccontiamo sui soldi.' Questo numero di #GuaSha è aperto a tutti… -