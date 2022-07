Ucraina | i russi bombardano Odessa e Mykolaiv

(Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre Papa Francesco rinnova i suoi appelli per la pace in, laa continua a bombardare. Almeno 18 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste uccise da missili che hanno colpito il distretto di Belgorod-Dniester della regione meridionale di. Da parte sua Mosca sostiene che sono oltre 6mila i soldati ucraini che si sono arresi o che ihanno catturato. E Lavrov precisa: “Torna la cortina di ferro tra Occidente ea“. Da Washington Biden ribadisce il sostegno americano alla causa. “Sosterremo Kiev fino alla fine, Mosca non vincerà“. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) dell’ONU lancia un allarme. “Abbiamo perso di nuovo il contatto con la centrale di Zaporizhzhia, in“. Foto Ansa, colpita ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi su un centro commerciale con oltre mille civili a Kremenchuk. Le immagini dell'edificio in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Klitschko: 'Su Kiev attacco simbolico prima del summit della Nato'. Il sindaco della capitale: 'I russi h… - JJ1897JJ : RT @biaso68: #RussiaUkraine i russi abbandonano l’isola dei serpenti secondo gli strateghi della tv grande vittoria Ucraina….vittoria de ch… - GioFazzolari : L’#Ucraina caccia i russi da #SnakeIsland. Un altro umiliare schiaffo a Putin. Il suo filosofo lacchè #Dugin aveva… -

Zelensky ha anche detto che gli ucraini spingeranno i'passo passo fuori dal nostro mare, ... ha aggiunto, sottolineando che '2l'elettricitàpuò sostituire una parte considerevole del gas ...Missilisu un condominio, strage di civili. Stoltenberg: più armi pesanti a Kiev Ma l'iter ... Per esempio, nessuno si aspetta che l'riempia tutti i posti nelle nuove istituzioni mentre ...L’ambasciata russa a Washington non è stata contattata dagli Stati Uniti in merito agli americani catturati in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Anton ...Almeno 18 persone sono state uccise da un bombardamento dell'esercito russo su un condominio a sud di Odessa nel 128esimo giorno di guerra in Ucraina. Anche ...