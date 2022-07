Ucraina, almeno 17 morti in attacco russo su Odessa (Di venerdì 1 luglio 2022) almeno 17 persone sono state uccise dopo che due missili russi hanno colpito un condominio d diversi piani e un centro ricreativo nella città portuale meridionale di Odessa nelle prime ore di oggi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022)17 persone sono state uccise dopo che due missili russi hanno colpito un condominio d diversi piani e un centro ricreativo nella città portuale meridionale dinelle prime ore di oggi, ...

CarloCalenda : Alla fine ho votato a favore dello status di paese candidato per l’Ucraina. Sono normalmente contrario all’allargam… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Attacco missilistico su Kiev. Colpiti edifici residenziali. Raid dopo l'alba. Il sindaco: Civili intrappo… - LiaQuartapelle : I russi hanno bombardato un centro commerciale a #kremenchuk con dentro almeno mille persone. Non si conosce il num… - TV7Benevento : Ucraina: 17 morti in attacco missilistico a Odessa - - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Missili su condominio e resort nella regione di Odessa, almeno 17 vittime: Putin ordina di… -