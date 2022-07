Tour de France 2022 in tv oggi: orari 1° luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di venerdì 1 luglio 2022) Arriva luglio ed il ciclismo torna in prima pagina con il Tour de France. La Grande Boucle monopolizzerà l’attenzione sportiva del settimo mese dell’anno: si parte con la cronometro di Copenaghen, con Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che ha una ghiotta occasione per poter vestire la sua prima maglia gialla. Eurosport 1 (canale 210 Sky) garantirà la diretta integrale di questa frazione di 13,2 chilometri, con il collegamento che inizierà alle ore 15.30, mezz’ora antecedente alla partenza del primo corridore, con le voci di Luca Gregorio, Riccardo Magrini ed uno tra Moreno Moser e Wladimir Belli ad alternarsi. Garantita la trasmissione anche sulle piattaforme streaming come Eurosport Player, Discovery+ e Dazn. Per quanto riguarda le reti nazionali, sarà Rai Due a trasmettere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrivaed il ciclismo torna in prima pagina con ilde. La Grande Boucle monopolizzerà l’attenzione sportiva del settimo mese dell’anno: si parte con la cronometro di Copenaghen, con Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che ha una ghiotta occasione per poter vestire la sua prima maglia gialla.1 (canale 210 Sky) garantirà la diretta integrale di questa frazione di 13,2 chilometri, con il collegamento che inizierà alle ore 15.30, mezz’ora antecedente alla partenza del primo corridore, con le voci di Luca Gregorio, Riccardo Magrini ed uno tra Moreno Moser e Wladimir Belli ad alternarsi. Garantita la trasmissione anche sulle piattaformecomePlayer, Discovery+ e Dazn. Per quanto riguarda le reti nazionali, sarà Rai Due a trasmettere il ...

Pubblicità

infoitsport : Tour de France, la guida: i protagonisti, il percorso, dove seguirlo in tv - infoitsport : Tour de France 2022, obiettivo maglia gialla per Filippo Ganna. Van Aert e non solo: tutti gli avversari da battere - infoitsport : Tour de France 2022: da Ganna a Caruso, tutti gli italiani in gara - infoitsport : Tour de France al via, riflettori su Ganna. Ma l’uomo da battere è sempre Pogacar - infoitsport : Ciclismo: 14 italiani al Tour de France. Ci sono tre toscani: Velasco, Bettiol e Sbaragli -