Sondaggi TP: per oltre 4 italiani su 10 astensione colpa di classe politica inadeguata (Di venerdì 1 luglio 2022) L'alta astensione alle ultime amministrative? colpa della classe politica attuale ritenuta incapace e lontana dalle esigenze della gente comune. A pensarlo è il 46,6% degli italiani intervistati da Termometro Politico nel consueto Sondaggio settimanale realizzato tra il 28 e il 30 giugno. Tra le altre cause della forte astensione, i rispondenti indicano lo scarso senso civico degli elettori (21,9%) e il fatto che votare non serve più a nulla visto che le decisioni vengono prese dai mercati, dall'alta finanza o da burocrati (24,3%). Solo il 5% ritiene l'alta astensione un fenomeno occasionale dovuto al fatto che d'estate l'affluenza tende a essere bassa. Guardando alle prossime politiche ci si interroga con quali schieramenti i partiti si ...

