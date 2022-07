Programmi TV di stasera, venerdì 1 luglio 2022. Su RealTime «Chiamatemi Tony King», la docuserie sul cantante transgender napoletano (Di venerdì 1 luglio 2022) Chiamatemi Tony King Rai1, ore 21.25: Top Dieci Replica Intrattenimento. In onda il programma condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani. Anche questa settimana due squadre composte ognuna da tre personaggi noti si affronteranno con l’obiettivo di stilare classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi. Non mancheranno ospiti, musicali e non, che saranno protagonisti di una classifica. Rai2, ore 21.20: Califano – Tutto in un tempo piccolo Documentario. Una serata musicale con due icone del nostro tempo: Franco Califano, un artista nato in cielo su un aereo diretto a Tripoli, un battesimo che ha segnato una vita dedicata alla musica, alle parole ed ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 luglio 2022)Rai1, ore 21.25: Top Dieci Replica Intrattenimento. In onda il programma condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani. Anche questa settimana due squadre composte ognuna da tre personaggi noti si affronteranno con l’obiettivo di stilare classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi. Non mancheranno ospiti, musicali e non, che saranno protagonisti di una classifica. Rai2, ore 21.20: Califano – Tutto in un tempo piccolo Documentario. Una serata musicale con due icone del nostro tempo: Franco Califano, un artista nato in cielo su un aereo diretto a Tripoli, un battesimo che ha segnato una vita dedicata alla musica, alle parole ed ...

Pubblicità

MartyyyP : Ho appena aperto compiti e programmi della nuova scuola che frequenterò da settembre e voglio spararmi in bocca. Ec… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 30 Giugno 2022 - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 1 Luglio 2022 - AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 2 luglio 2022, I programmi in onda - brunellosett61 : Delle statistiche in genere me ne fotto ma, ho fatto caso ad una cosa, tra le persone che conosco, tantissime sono… -