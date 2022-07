Presto addio: brutta notizia nella notte da Palazzo Chigi (Di venerdì 1 luglio 2022) Ne abbiamo abbastanza dei governi tecnici? Forse sì. Probabilmente perché di premier non politici ne abbiamo avuti tanti, troppi. E molti italiani si sono stufati. Secondo quanto riferisce Gianfranco Ferroni molte persone sarebbero stanche anche di Mario Draghi. Per questa ragione alcuni parlamentari vorrebbero avanzare una semplice proposta, una legge brevissima formata da un solo articolo: «Il presidente del Consiglio è scelto tra gli eletti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica». Cerchiamo di fare chiarezza. (continua a leggere dopo le foto) Un governo tecnico, o anche governo dei tecnici, è un tipo di esecutivo dalla non dichiarata identità politica, costituito da personalità dotate di competenze tecniche specialistiche ed estranee alle forze politiche. È una tipologia di governo che solitamente si costituisce in particolari situazioni in cui coesistono una ... Leggi su tvzap (Di venerdì 1 luglio 2022) Ne abbiamo abbastanza dei governi tecnici? Forse sì. Probabilmente perché di premier non politici ne abbiamo avuti tanti, troppi. E molti italiani si sono stufati. Secondo quanto riferisce Gianfranco Ferroni molte persone sarebbero stanche anche di Mario Draghi. Per questa ragione alcuni parlamentari vorrebbero avanzare una semplice proposta, una legge brevissima formata da un solo articolo: «Il presidente del Consiglio è scelto tra gli eletti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica». Cerchiamo di fare chiarezza. (continua a leggere dopo le foto) Un governo tecnico, o anche governo dei tecnici, è un tipo di esecutivo dalla non dichiarata identità politica, costituito da personalità dotate di competenze tecniche specialistiche ed estranee alle forze politiche. È una tipologia di governo che solitamente si costituisce in particolari situazioni in cui coesistono una ...

Pubblicità

Sneijderismo : RT @FavataMattia: L’#Inter attende presto #Felicevich per definire l’addio di #Vidal (il #Boca è in pole) e sbloccare la situazione legata… - CiruzzoCangur : Dopo questo ritorno, tornerò in letargo con semi di zucca e ciolla di cazzo. A presto. Non è un addio. LA Tom l a… - FavataMattia : L’#Inter attende presto #Felicevich per definire l’addio di #Vidal (il #Boca è in pole) e sbloccare la situazione l… - caterinacorda1 : RT @seguimi2022: ??La Russia dice addio a McDonald's! ???????????? Il tuo cuore si apre, Presto ovunque nel mondo - e non solo McKotz. ????????????????????… - shezanne1 : @CarabatIl @Massimi13438120 @strange_days_82 Ma che gusto provi ad offendere sconosciuti? Sarai di certo uno che de… -