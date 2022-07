Paola Turci e Francesca Pascale domani spose e intanto... piovono offese omofobe

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - faustacu : RT @repubblica: Paola Turci denuncia: 'Insulti omofobi dopo l'annuncio del matrimonio con Francesca Pascale' - Fioredicollina : RT @Segnoditerra_1: Auguri, Paola Turci e Francesca Pascale. ?????? E soprattutto godetevi i soldi che la Pascale ha preso da Silvio per fare… -

Ultimo aggiornamento 1 minuto fa S. Teodorico Prete di ReimsDomani in Toscana convoleranno a nozzee Francesca Pascale . Non è trascorso molto tempo tra l'annuncio e... gli insulti omofobi. La cantante ha sbugiardato alcuni messaggi dei suoi hater attraverso i social netwkork: Lesbicona ...Ex insegnante di Amici convolerà a nozze con la sua compagna. La attaccano sui social e lei regisce in questo modo ...Paola Turci e Francesca Pascale sono pronte al grande passo. Dopo due anni di love story mantenuta quasi in segreto, la cantautrice romana e l'ex compagna di Silvio Berlusconi si diranno il sì in un ...