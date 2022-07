Nba, Kevin Durant vuole essere ceduto: trade richiesta ai Nets - Sport - Basket - quotidiano.net (Di venerdì 1 luglio 2022) Kevin Durant New York (Stati Uniti), 1 luglio 2022 " Un forte terremoto scuote il mondo della NBA e in particolare i Brooklyn Nets : a poche ore dall'inizio della "free agency", il fuoriclasse Kevin ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)New York (Stati Uniti), 1 luglio 2022 " Un forte terremoto scuote il mondo della NBA e in particolare i Brooklyn: a poche ore dall'inizio della "free agency", il fuoriclasse...

Pubblicità

sportli26181512 : NBA, dove potrebbe finire Kevin Durant: le quattro ipotesi più probabili per ESPN: Kevin Durant, attraverso il suo… - SkySportNBA : NBA, dove potrebbe finire Kevin Durant: le quattro ipotesi più probabili per ESPN #SkyNBA #NBA - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? Paolo Banchero adds Orlando to the pursuit of Kevin Durant. I’m afraid the Nets might want him in exchange though… ????… - TonMarzola : RT @LakeShowIta: ?? I Lakers si sono accordati con Damian Jones, Lonnie Walker IV, Troy Brown Jr. e Juan Toscano-Anderson ?? Malik Monk acc… - dchinellato : ???? Paolo Banchero adds Orlando to the pursuit of Kevin Durant. I’m afraid the Nets might want him in exchange thoug… -