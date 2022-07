LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: argento per Rivolta nei 50 farfalla (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16 argento PER Rivolta! Non basta il 23.59 con cui tocca la piastrella, poiché il portoghese De Matos Ribeiro vince in 23.38! 19.14 Arriva il momento dei nuotatori di avviarsi verso la corsia. 19.11 Rivolta si è qualificato a questa finale con il terzo tempo assoluto in 23.80, non lontano dal suo personal best in 23.71. 19.08 Le gare continuano: ora i 50 farfalla uomini. I partecipanti. 1 BEROL J. FRA 24.09 2 BILAS S. GRE 24.05 3 Rivolta M. ITA 23.89 4 GKOLOMEEV K. GRE 23.70 5 MOLLA YANES M. ESP 23.81 6 DE MATOS RIBEIRO D. POR 24.03 7 SAKCI H. TUR 24.08 8 SYOUD J. ALG 24.15 19.05 Vince l’iberica Munoz Dal Campo in 24.97. Podio compltato dalla slovena Klancar e dalla cipriota Antoniou. Viola Scotto Di Carlo non riesce ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.16PER! Non basta il 23.59 con cui tocca la piastrella, poiché il portoghese De Matos Ribeiro vince in 23.38! 19.14 Arriva il momento dei nuotatori di avviarsi verso la corsia. 19.11si è qualificato a questa finale con il terzo tempo assoluto in 23.80, non lontano dal suo personal best in 23.71. 19.08 Le gare continuano: ora i 50uomini. I partecipanti. 1 BEROL J. FRA 24.09 2 BILAS S. GRE 24.05 3M. ITA 23.89 4 GKOLOMEEV K. GRE 23.70 5 MOLLA YANES M. ESP 23.81 6 DE MATOS RIBEIRO D. POR 24.03 7 SAKCI H. TUR 24.08 8 SYOUD J. ALG 24.15 19.05 Vince l’iberica Munoz Dal Campo in 24.97. Podio compltato dalla slovena Klancar e dalla cipriota Antoniou. Viola Scotto Di Carlo non riesce ad ...

Pubblicità

ematr_86 : @Coninews sue due canali possiamo avere solo nuoto ed atletica? Apritene altri due canali, attualmente sono a dispo… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia n… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE delle finali del nuoto ai Giochi del Mediterraneo! - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con le mezze maratone! In mattinata arco e tiro a segno. Deb… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia… -