L’Italia sempre più attiva verso l’economia circolare

(Di venerdì 1 luglio 2022) Per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica al 2050, previsti dal Green Deal, la Commissione Europea, nel marzo 2020, ha proposto un primo pacchetto di misure per accelerare la transizioneun’economia. Le proposte includono il potenziamento dei prodotti sostenibili e la responsabilizzazione dei consumatorila transizione verde. A febbraio 2021, il Parlamento Europeo ha chiesto norme più severe sul riciclo con obiettivi vincolanti da raggiungere entro il 2030 per l’uso e il consumo di materiali. “La circolarità e la sostenibilità, si legge nel documento approvato, devono essere integrate in tutte le fasi della catena del valore per raggiungere un’economia completamente: dalla progettazione alla produzione, fino al consumatore”. In linea con il Piano d’Azione per ...