L'inflazione vola e le banche centrali fanno poco. Serve agire sulle materie prime (Di venerdì 1 luglio 2022) +8%, un record. I dati diffusi oggi sull’inflazione nel mese di giugno sono molto più di una doccia gelata per gli economisti. Le aspettative erano si una crescita pesante ma questo risultato va oltre le previsioni della vigilia che davano un +6%. Era dal 1986 che non si registrava un dato così pesante. Rincari che hanno colpito tutti i settori dell’economia ma, inutile dirlo, vedono ancora il prezzo dell’energia come traino inarrestabile di questa crescita. "Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici" fa sapere l’Istat, “la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e in particolare degli Energetici non regolamentati come i carburanti (da +32,9% a +39,9%). Gli energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +64,3%”. Ma anche le vacanze, appena iniziate, sono contrassegnati dal segno più nelle ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) +8%, un record. I dati diffusi oggi sull’nel mese di giugno sono molto più di una doccia gelata per gli economisti. Le aspettative erano si una crescita pesante ma questo risultato va oltre le previsioni della vigilia che davano un +6%. Era dal 1986 che non si registrava un dato così pesante. Rincari che hanno colpito tutti i settori dell’economia ma, inutile dirlo, vedono ancora il prezzo dell’energia come traino inarrestabile di questa crescita. "Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici" fa sapere l’Istat, “la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e in particolare degli Energetici non regolamentati come i carburanti (da +32,9% a +39,9%). Gli energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +64,3%”. Ma anche le vacanze, appena iniziate, sono contrassegnati dal segno più nelle ...

Pubblicità

classcnbc : +++#Italia????, a giugno l'#inflazione vola all'8%, mai così alta dal 1986. (+1,2% su base mensile) Previsione: +7,4… - arcocielo : RT @francotaratufo2: Vola l’inflazione in Italia. Secondo l’Istat a giugno ha segnato un +1,2% su base mensile e del +8% su base annua. È… - leopoldogasbarr : Nuovo appuntamento con Opening Bell. Insieme a me Massimo Intropido e Cole Kendall per parlare del nuovo dato dell'… - rombi_ti : RT @francotaratufo2: Vola l’inflazione in Italia. Secondo l’Istat a giugno ha segnato un +1,2% su base mensile e del +8% su base annua. È… - Rosyfree74 : RT @francotaratufo2: Vola l’inflazione in Italia. Secondo l’Istat a giugno ha segnato un +1,2% su base mensile e del +8% su base annua. È… -