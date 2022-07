Letta spinge sulla riforma della cittadinanza, Meloni e Salvini non mollano (Di venerdì 1 luglio 2022) «Noi sosterremo fino alla fine della legislatura questo governo e non un altro: se ci fossero traumi e cambiamenti, non saremmo più della partita». Il segretario del Pd Enrico Letta, dopo i buoni risultati delle amministrative, assume un piglio forte. Stoppa le eventuali fughe in avanti di Giuseppe Conte, come un appoggio esterno al governo, che obbligherebbe poi il Movimento a correre alle urne da solo, rinunciando all’alleanza coi Dem. E non è meno ruvido quando accusa chi è contro lo ius scholae, ovvero Meloni e Salvini, di volere «la continuità della razza italiana». Il segretario non solo definisce la Lega come un «partito di cloni di Salvini che non funziona più», ma lancia una frecciatina anche a Conte e Di Maio, capi di «partiti personali», rimarcando la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 luglio 2022) «Noi sosterremo fino alla finelegislatura questo governo e non un altro: se ci fossero traumi e cambiamenti, non saremmo piùpartita». Il segretario del Pd Enrico, dopo i buoni risultati delle amministrative, assume un piglio forte. Stoppa le eventuali fughe in avanti di Giuseppe Conte, come un appoggio esterno al governo, che obbligherebbe poi il Movimento a correre alle urne da solo, rinunciando all’alleanza coi Dem. E non è meno ruvido quando accusa chi è contro lo ius scholae, ovvero, di volere «la continuitàrazza italiana». Il segretario non solo definisce la Lega come un «partito di cloni diche non funziona più», ma lancia una frecciatina anche a Conte e Di Maio, capi di «partiti personali», rimarcando la ...

