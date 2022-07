Lazio, Vavro chiede scusa: “Non avrei dovuto dire quelle cose” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ho fatto un errore, ho detto cose che non sarebbero mai dovute essere nella mia bocca”. chiede scusa tramite Instagram Denis Vavro dopo il video pubblicato ieri, poi cancellato, nel quale il centrale biancoceleste diceva di ‘odiare la Lazio‘ su Twitch. “La Lazio è un grande club, storico. Troppo grande per un giocatore come me” ha aggiunto il classe 1996, prossimo ad essere ceduto al Copenhagen. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ho fatto un errore, ho dettoche non sarebbero mai dovute essere nella mia bocca”.tramite Instagram Denisdopo il video pubblicato ieri, poi cancellato, nel quale il centrale biancoceleste diceva di ‘odiare la‘ su Twitch. “Laè un grande club, storico. Troppo grande per un giocatore come me” ha aggiunto il classe 1996, prossimo ad essere ceduto al Copenhagen. SportFace.

Pubblicità

cmdotcom : Gaffe clamorosa di #Vavro: 'Odio la #Lazio', poi le scuse su #Instagram: 'Club troppo grande per uno come me'… - sportface2016 : #Lazio, #Vavro chiede scusa: 'Non avrei dovuto dire quelle cose' - laziopress : Denis Vavro si scusa dopo l’uscita infelice di ieri: “La Lazio è un club troppo grande per un giocatore come me”… - pasqualinipatri : Denis Vavro si scusa dopo l’uscita infelice di ieri: “La Lazio è un club troppo grande per un giocatore come me”… - 45acpjoe : RT @LazioSpace: #Vavro prova a chiedere scusa…. “Ho fatto un errore, ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca. M… -