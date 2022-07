L'amicizia è una questione di odore (Di venerdì 1 luglio 2022) Una ricerca del Weizman Institute of Science pubblicata su Science Advances toglie un po’ di poesia all’amicizia. Il risultato stabilito dai ricercatori è infatti che gli esseri umani hanno la tendenza a legarsi con persone il cui odore emanato dal proprio corpo è simile al loro. Come dire che, anche se poi conterà la condivisione di idee, valori e altri aspetti culturali, la chimica ha un ruolo cruciale nelle nostre relazioni umane. Tra le prove che più sostengono questa tesi vi è il fatto che i ricercatori sono stati in grado di predire la qualità delle interazioni sociali tra persone che non si conoscevano. Lo hanno fatto usando un naso elettronico, uno strumento progettato imitando il sistema olfattivo dei mammiferi: i suoi sensori producono un’impronta olfattiva se sollecitati da un odore particolare. Del campione sotto studio ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Una ricerca del Weizman Institute of Science pubblicata su Science Advances toglie un po’ di poesia all’. Il risultato stabilito dai ricercatori è infatti che gli esseri umani hanno la tendenza a legarsi con persone il cuiemanato dal proprio corpo è simile al loro. Come dire che, anche se poi conterà la condivisione di idee, valori e altri aspetti culturali, la chimica ha un ruolo cruciale nelle nostre relazioni umane. Tra le prove che più sostengono questa tesi vi è il fatto che i ricercatori sono stati in grado di predire la qualità delle interazioni sociali tra persone che non si conoscevano. Lo hanno fatto usando un naso elettronico, uno strumento progettato imitando il sistema olfattivo dei mammiferi: i suoi sensori producono un’impronta olfattiva se sollecitati da unparticolare. Del campione sotto studio ...

NetflixIT : Amicizia, segreti, vendetta e una minaccia per la monarchia. È finalmente arrivato il momento di dare una prima occ… - sandrogozi : Una ulteriore dimostrazione di coraggio su questo tema, diversamente da tutti i suo predecessori, e di grande amici… - ItaliaViva : RT @sandrogozi: Il Trattato del Quirinale apre une nuova fase storica e nuove prospettive. L’amicizia e la cooperazione rafforzata ???????? son… - alexcobra11 : @DaniloServadei @EddiePepsi Articolo abbastanza chiaro nel quale si fa capire che Suzu si è appena trasferita in qu… - Redonlymy : #SoleArmy. Quello che e ?? per Dayane e unicamente superato dalla figlia Sofia. Sono anime gemelle, una amicizia d… -