La prova degli sms di Draghi a Grillo per far fuori Conte? Il leader M5S: «Ne parliamo lunedì» (Di venerdì 1 luglio 2022) È la domanda che continua a rimbalzare nelle stanze politiche italiane: esistono davvero dei “messaggi” di Mario Draghi a Beppe Grillo contro Giuseppe Conte? «Ne parliamo lunedì pomeriggio», ha risposto all’Adnkronos il leader M5S, rientrando alla sede del Movimento 5 Stelle a Roma. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole del premier in conferenza stampa, l’ex presidente del Consiglio ha ribadito che della questione parlerà direttamente con Draghi nel faccia a faccia in programma lunedì. Leggi anche: Diplomazia all’opera: oggi Draghi e Conte si sentono, lunedì il faccia a faccia Conte vedrà oggi Draghi. Il senatore M5s Airola: «Usciamo dal ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) È la domanda che continua a rimbalzare nelle stanze politiche italiane: esistono davvero dei “messaggi” di Marioa Beppecontro Giuseppe? «Nepomeriggio», ha risposto all’Adnkronos ilM5S, rientrando alla sede del Movimento 5 Stelle a Roma. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole del premier in conferenza stampa, l’ex presidente del Consiglio ha ribadito che della questione parlerà direttamente connel faccia a faccia in programma. Leggi anche: Diplomazia all’opera: oggisi sentono,il faccia a facciavedrà oggi. Il senatore M5s Airola: «Usciamo dal ...

