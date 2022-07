La Juventus può finire sul tetto d’Europa con un suo ragazzo: “Facci sognare” (Di venerdì 1 luglio 2022) Questa sera un giocatore della Juventus potrà diventare campione d’Europa e sarebbe davvero un grande orgoglio per tutta la società. Questa sera l’Europeo Under 19 arriverà aola sua conclusione con la finale davvero inattesa tra Inghilterra e Israele, due squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi, con il successo della nazionale dei Tre Leoni che ha portato così la prima a sfidare l’Italia insieme finale, mentre la seconda h incredibilmente sconfitto la Francia nel penultimo atto, con la Juventus che però guarderà con grande interesse la sfida considerando il fatto che ci sarà al suo interno uno dei giocatori che fa parte del proprio settore giovanile. LaPresseSe c’è una squadra che ha sempre valorizzato in maniera molto importante il proprio settore giovanile quelle senza ombra di dubbio la Juventus, una ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 1 luglio 2022) Questa sera un giocatore dellapotrà diventare campionee sarebbe davvero un grande orgoglio per tutta la società. Questa sera l’Europeo Under 19 arriverà aola sua conclusione con la finale davvero inattesa tra Inghilterra e Israele, due squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi, con il successo della nazionale dei Tre Leoni che ha portato così la prima a sfidare l’Italia insieme finale, mentre la seconda h incredibilmente sconfitto la Francia nel penultimo atto, con lache però guarderà con grande interesse la sfida considerando il fatto che ci sarà al suo interno uno dei giocatori che fa parte del proprio settore giovanile. LaPresseSe c’è una squadra che ha sempre valorizzato in maniera molto importante il proprio settore giovanile quelle senza ombra di dubbio la, una ...

