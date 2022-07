Pubblicità

PoliticaNewsNow : Kiev: 'Risponderemo ad attacco russo ad Odessa' - Newsinunclick : Kiev: “Risponderemo ad attacco russo ad Odessa” - AndreaAndrei10 : RT @albertocaldana: Missili su condominio a Odessa, decine di vittime civili. Kiev: risponderemo - albertocaldana : Missili su condominio a Odessa, decine di vittime civili. Kiev: risponderemo - SoccorsiG : Kiev,risponderemo presto a attacco russo a Odessa -

Oleksiy Arestovich , consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia che la Russia non dovrà aspettare molto per la "risposta" delle Forze armate ucraine dopo gli attacchi missilistici nella ...: 'presto all'attacco russo su Odessa' Oleksiy Arestovich, consigliere di Volodymyr Zelensky, ha annunciato oggi che la Russia non dovrà aspettare molto per la 'risposta' delle forze ...Oleksiy Arestovich , consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia che la Russia non dovrà aspettare molto per la "risposta" delle Forze armate ucraine dopo gli attacchi missilistici nella reg ...Ucraina: 343 bambini uccisi dall'inizio della guerra. Zelensky: "Se non si sbloccano i porti sarà uno tsunami di migranti" ...