Il Papa: "L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina" (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta 'Dopo la Seconda guerra mondiale c'era molta speranza nelle Nazioni Unite. Non voglio offendere, so che nell'Onu lavorano ottime persone, ma sulla guerra in Ucraina non hanno il potere di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta 'Dopo la Secondamondiale c'era molta speranza nelle Nazioni Unite. Non voglio offendere, so che nell'Onu lavorano ottime persone, ma sullainnon hanno il potere di ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco: in #guerra non si balla il minuetto, si uccide. Nell’#intervista a #AgenciaTelam, esprime disillusi… - telodogratis : Papa: l’Onu è impotente di fronte alla guerra - genelynmedollar : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: in #guerra non si balla il minuetto, si uccide. Nell’#intervista a #AgenciaTelam, esprime disillusione… - Italian : Papa: l'Onu è impotente di fronte alla guerra - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: in #guerra non si balla il minuetto, si uccide. Nell’#intervista a #AgenciaTelam, esprime disillusione… -