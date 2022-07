Highlights e gol Israele-Inghilterra 1-3, Europei U19 2022 (VIDEO) (Di venerdì 1 luglio 2022) Termina 3-1 la finale dell’Europeo U19 tra Israele e Inghilterra, decretando il trionfo dell’Inghilterra nella 68esima edizione della manifestazione. Per gli inglesi si tratta del trionfo numero due della storia, dopo quello del 2017. Ecco di seguito gli Highlights del match che si è giocato in Slovacchia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Termina 3-1 la finale dell’Europeo U19 tra, decretando il trionfo dell’nella 68esima edizione della manifestazione. Per gli inglesi si tratta del trionfo numero due della storia, dopo quello del 2017. Ecco di seguito glidel match che si è giocato in Slovacchia. SportFace.

Pubblicità

OfficialASRoma : ???? Il gol decisivo di Nardozi nella sfida scudetto Under 16 tra Milan e Roma ?? Su Roma TV+ ci sono gli highlights del match ?? - DogDiddio1908 : @NassioLemaniati @Alex_Cavasinni Le partite di Vecino si potevano sintetizzare negli highlights. Se toglievi quei p… - AndreaZani7 : @albysuperstar17 @theboss_1908 @Inter Tu guardi i gol e gli highlights, io le partite per intero - angelonoto15 : RT @OfficialASRoma: ???? Il gol decisivo di Nardozi nella sfida scudetto Under 16 tra Milan e Roma ?? Su Roma TV+ ci sono gli highlights del… - Arojas15260108 : RT @OfficialASRoma: ???? Il gol decisivo di Nardozi nella sfida scudetto Under 16 tra Milan e Roma ?? Su Roma TV+ ci sono gli highlights del… -