Gas e nucleare in tassonomia: ipotesi scellerata sul piano ambientale ma anche sociale, economico e geopolitico (Di venerdì 1 luglio 2022) La prossima settimana il Parlamento europeo è chiamato ad esprimersi sull'inclusione del gas fossile e dell'energia nucleare nella tassonomia, e già solo il fatto che si sia arrivati ad una situazione ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) La prossima settimana il Parlamento europeo è chiamato ad esprimersi sull'inclusione del gas fossile e dell'energianella, e già solo il fatto che si sia arrivati ad una situazione ...

Pubblicità

Marcozanni86 : Razionamenti già in arrivo? I piani d'emergenza della commissione europea si rivelano già per quello che sono: fuff… - Iostoconlanato : @pellegrino_fra @goldenray981 @TerLim5 @AndreaRoventini Cioè qual è la tesi? Cos'è che non conviene nel passare al… - EdGiaquo : @stebaraz @IEA La più costosa se paragonata col vento e col sole ci sta, ma il nucleare (fissione) è energia di tra… - formichenews : Caro #Letta, sul #nucleare appoggia #Calenda. ??Scrive Umberto Minopoli ?? - stebaraz : @maurop55303472 @PiergiorgioCro3 @AndreaRoventini @GiZollino 1. Nella vita mi occupo esattamente di guardare bilanc… -