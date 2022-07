Furbetti del Pos, c'è già chi aggira l'obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti» (Di venerdì 1 luglio 2022) obbligo di pagamenti con carte e bancomat? C'è già chi ha trovato un modo per aggirare la norma. Sono i Furbetti del Pos. Dal 30 giugno, commercianti, artigiani e professionisti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 luglio 2022)dicon carte e bancomat? C'è già chi ha trovato un modo perre la norma. Sono idel Pos. Dal 30 giugno, commercianti, artigiani e professionisti...

Pubblicità

Gazzettino : Furbetti del #pos, c'è già chi aggira l'obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti» - infoiteconomia : Furbetti del Pos, c'è già chi aggira l'obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti» - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Furbetti del #pos, c'è già chi aggira l'obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Furbetti del #pos, c'è già chi aggira l'obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti» - ilmessaggeroit : Furbetti del #pos, c'è già chi aggira l'obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti» -