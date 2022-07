Esplode l' ira di Salvini sul Pd | Ecco a cosa pensate Dem abbattuti con una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Lapiù facile da dire - è uno dei ritornelli della sinistra - è che Matteominaccia il governo. No, Draghi lo mettono in pericolo Pd e Cinque stelle, o quel che ne rimane, con le loro pretese su droga libera e cittadinanza facile agli stranieri, inserite a forza nel calendario dei lavori parlamentari della Camera. «Abbiamo i numeri» ha detto la sinistra durante la capigruppo, con un atteggiamento che definire arrogante è poco. E Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, dice al governo che «così non si può andare avanti». In serata è lo stesso Matteoa rincarare la dose: «Mentre noi in Senato stavamo approvando l'equo compenso, alla Camera Pd e M5S hanno imposto Ius Soli mascherato e droga libera». Palazzo Chigi balla perché nella maggioranza variopinta che sostiene l'esecutivo c'è chi non si rende conto delle ...