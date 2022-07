(Di venerdì 1 luglio 2022)– I mesi di luglio e agosto si caratterizzano per essere il periodo più critico per quello che concerne il traffico. Partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana rendono questi giorni “a rischio” per ciò che riguarda la circolazione stradale. Per tali ordini di motivi, ladi Stato, ha adottato tutta una serie di iniziative, servizi esupplementari rispetto a quelli ordinari, per garantire a tutti gli utenti della strada un’estate serena. Infatti nei mesi di luglio e agosto, laStradale diintensificherà iai veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”. Mentre ulteriori servizi sono stati ...

Pubblicità

XinhuaItalia : La Cina prevede di registrare 520 milioni di viaggi ferroviari durante l'imminente esodo estivo che prenderà il via… - cesco_78 : @Novacula_Occami questi sanno già adesso che nel 2035 non sarà pronta la rete, la distribuzione, le colonnine, NIEN… -

Il Faro online

Si tratta di interventi per garantire massimo comfort nelle soste del viaggio in vista dell'e il completamento dei lavori è previsto per la prima decade di luglio . Nel dettaglio, lungo ......a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi Governo e maggioranza salvano i trasporti eccezionali e provano a evitare di mettere in ginocchio nel pieno dell'il ... Esodo estivo, la Polizia di Latina intensifica i controlli: più agenti e autovelox sulla Litoranea Le indagini sono partite dopo un controllo stradale. Due minorenni erano stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana ...Lecco, 30 giugno 2022 – Chilometri e ore di coda sulla Milano – Lecco e sulla ex Statale 36 per un incidente in Superstrada. A causa di un tamponamento senza feriti sul Terzo Ponte all'uscita della ga ...