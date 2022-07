Donna trovata morta ad Aosta, è overdose (Di venerdì 1 luglio 2022) E' morta a causa di una "acuta intossicazione da cocaina" Jessica Lesto, la Donna Aostana di 32 anni trovata in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio scorso, accanto a un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) E'a causa di una "acuta intossicazione da cocaina" Jessica Lesto, lana di 32 anniin una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio scorso, accanto a un ...

Donna trovata morta ad Aosta, è overdose E' morta a causa di una "acuta intossicazione da cocaina" Jessica Lesto, la donna aostana di 32 anni trovata in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio scorso, accanto a un accampamento di senzatetto. Il dato è emerso dall'esame tossicologico svolto ...