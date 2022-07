Carolina Stramare | una visione paradisiaca

Leggi su leggilo

(Di venerdì 1 luglio 2022), la conduttrice è una: l’ex-Miss Italia sfoggia tutta la sua bellezza con un outfit sopraffino. Tra i volti emergenti del mondo dello spettacolo c’è sicuramene lei,, che in pochissimo tempo è riuscita ad incantare tutti; mentre si è affermata come giornalista sportiva e conduttrice per la piattaforma Helbiz, l’ex-Miss L'articolo proviene da Leggilo.org.