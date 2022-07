Aurora Ramazzotti massacrata sui social: “Sei un’incapace totale” (Di venerdì 1 luglio 2022) Aurora Ramazzotti che insieme ad Elenoire Casalegno ha condotto il concerto benefico LOVEMI è finita al centro di una grossa polemica arrivando anche al punto di ricevere delle pesanti accuse. E’ stato trasmesso su Italia Uno nella serata di martedì 28 giugno 2022 il concerto LOVEMI organizzato da Fedez e J-Ax. Un concerto assolutamente gratuito che si è tenuto a Milano nella bellissima Piazza Duomo. A presentare l’evento sono state Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, ed ecco che proprio quest’ultima nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Aurora Ramazzotti al centro di una grossa polemica LOVEMI, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax si è rivelato un grandissimo successo. Oltre che i due ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 1 luglio 2022)che insieme ad Elenoire Casalegno ha condotto il concerto benefico LOVEMI è finita al centro di una grossa polemica arrivando anche al punto di ricevere delle pesanti accuse. E’ stato trasmesso su Italia Uno nella serata di martedì 28 giugno 2022 il concerto LOVEMI organizzato da Fedez e J-Ax. Un concerto assolutamente gratuito che si è tenuto a Milano nella bellissima Piazza Duomo. A presentare l’evento sono state Elenoire Casalegno e, ed ecco che proprio quest’ultima nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.al centro di una grossa polemica LOVEMI, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax si è rivelato un grandissimo successo. Oltre che i due ...

