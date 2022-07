Airola | tutto pronto per l’evento “Uscimmo a riveder le stelle”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Ritorna la musica dal vivo interpretata dai giovani allievi dell’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio con“…le”, organizzato e promosso dall’istituzione musicale dia conclusione dell’anno accademico. L’iniziativa, che rappresenta anche una nuova ripartenza dopo le restrizioni anti-Covid, si svolgerà il 3 il 4 luglio prossimi, a partire dalle ore 21, presso il Chiostro del Convento San Pasquale in corso Caudino ad. Saranno coinvolti gli allievi delle diverse classi di strumento e della classe di canto che si esibiranno reinterpretando brani del repertorio classico, moderno, contemporaneo e pop. Durante la due giorni si svolgeranno concerti da camera per solisti ...

Pubblicità

...di origini brasiliane ha creato il panico nella struttura dell'Imp (carcere minorile) di", ... tanto che sul posto si è immediatamente portata anche la direttrice del carcere, esi è ...... che coinvolge anche il Pd (in Sicilia sono previste le primarie di coalizione), complica. E, ... Il senatore Albertoha chiesto pubblicamente che la scelta di restare nella maggioranza ...Carcere Minorile Airola: Sappe lancia allarme, caos nel penitenziario per autolesionismo e aggressioni Ancora caos nel carcere minorile di Airola.Detenuti che hanno appiccato il fuoco alla cella, la scorsa notte, a Santa Maria Capua Vetere e violenze ai danni degli agenti nel carcere minorile di Airola, nel Beneventano: a denunciarlo, in ...