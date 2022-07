Aborto, vescovi europei: «No all’inserimento di un presunto diritto nella Carta Ue» (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema Americana in tema di Aborto, ora il parlamento Ue si riaggancia al tema e rivendica la pratica dell’interruzione di gravidanza come diritto fondamentale. Il monito dell’Unione Europea arriva a ridosso della Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Un verdetto molto discusso e osteggiato, che con sentenza del 24 giugno 2022 ha disconosciuto il rango costituzionale al diritto di Aborto. Cancellando la nota sentenza Roe v Wade del 1973. Aborto, dopo gli Usa cosa succede in Europa? Dunque, il Parlamento europeo torna ancora una volta a occuparsi della questione dell’Aborto. A partire dagli sviluppi che riguardano gli Stati Uniti. E, con l’occasione, riprendendo in considerazione la “riluttanza” alla pratica abortiva di alcuni, singoli Stati ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema Americana in tema di, ora il parlamento Ue si riaggancia al tema e rivendica la pratica dell’interruzione di gravidanza comefondamentale. Il monito dell’Unione Europea arriva a ridosso della Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Un verdetto molto discusso e osteggiato, che con sentenza del 24 giugno 2022 ha disconosciuto il rango costituzionale aldi. Cancellando la nota sentenza Roe v Wade del 1973., dopo gli Usa cosa succede in Europa? Dunque, il Parlamento europeo torna ancora una volta a occuparsi della questione dell’. A partire dagli sviluppi che riguardano gli Stati Uniti. E, con l’occasione, riprendendo in considerazione la “riluttanza” alla pratica abortiva di alcuni, singoli Stati ...

