Tivoli ‘Vado dagli amici’ e sparisce | l’appello per ritrovare il 16enne La mamma | ‘Riccardo torna a casa’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Più di una settimana, ma di Riccardo, un ragazzo di, in provincia di Roma, ancora (purtroppo) non si ha nessuna notizia. Era il 22 giugno scorso, mercoledì, quando intorno alle 15.30 ilha incontrato i genitori, lui che vive in casa famiglia all’Aquila. Come ha raccontato laCristina ai microfoni di Chi l’ha visto?, il giovane era arrivato acon un operatore, aveva incontrato i genitori, li aveva abbracciati, aveva parlato con loro, poi aveva salutato lae le aveva detto che avrebbe incontrato i suoi amici. Riccardo è scomparso dada più di una settimana Ed è da quel momento che i genitori non hanno più notizie di Riccardo. Lui alle 20.30 del 22 giugno scorso doveva incontrare di nuovo l’operatore della casa famiglia alla stazione ferroviaria ...