Strage di Viareggio, Moretti condannato a 5 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Cinque anni all'ex ad di Ferrovie Mauro Moretti, 4 anni e due mesi per Michele Elia di Rfi, 4 anni per Mario Castaldo, direttore divisione Cargo Trenitalia. Si chiude così l'appello bis sulla Strage di Viareggio, che il 29 giungo del 2009 provocò la...

