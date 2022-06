Strage di Viareggio, condanna a 5 anni per Moretti (Di giovedì 30 giugno 2022) L'ex ad di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è stato condannato nel processo di appello bis a 5 anni di carcere per Strage ferroviaria Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) L'ex ad di Ferrovie dello Stato, Mauro, è statoto nel processo di appello bis a 5 anni di carcere perferroviaria

