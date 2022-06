Spal | ufficiale | preso difensore Dalle Mura

Pubblicità

FiorentinaUno : Ufficiale, Dalle Mura è della SPAL: la formula di trasferimento - Fiorentinanews : UFFICIALE: Un giovane difensore della #Fiorentina si trasferisce alla #Spal #DalleMura - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? #DalleMura in prestito alla #Spal #Calciomercato #StayTuned - firenzeviola_it : UFFICIALE, Dalle Mura è un nuovo giocatore della Spal - fiorentina_it : UFFICIALE: #Fiorentina, #DalleMura va in prestito alla #Spal -

Classe 2002, nato a Pietrasanta, Dalle Mura è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, società con la quale ha anche debuttato in massima serie, proprio contro laallo ...Il 27 gennaio 2021 fa il suo esordio in prima squadra nella vittoria casalinga di Coppa Italia contro la; a seguire, il 22 febbraio, arriva anche il debutto in Serie A (Juventus - Crotone 3 - 0).FERRARA - La Spal, con un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del difensore Christian Dalle Mura. Classe 2002, nat ...Domani si apre ufficialmente la stagione 2022-23, che per il Pontedera segna l’undicesima consecutiva nel calcio professionistico, la decima nella terza serie nazionale. Il club granata, completamente ...