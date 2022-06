Sassuolo, al via le visite mediche: raduno il 4 luglio (Di giovedì 30 giugno 2022) visite mediche in corso per alcuni giocatori del Sassuolo presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona. Domani si proseguirà con altri neroverdi, prima del raduno al Mapei Football Center in programma per il pomeriggio di lunedì 4 luglio e i primi allenamenti e Test la mattina del 6 luglio. Nel pomeriggio ci sarà poi la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022)in corso per alcuni giocatori delpresso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona. Domani si proseguirà con altri neroverdi, prima delal Mapei Football Center in programma per il pomeriggio di lunedì 4e i primi allenamenti e Test la mattina del 6. Nel pomeriggio ci sarà poi la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Sassuolo, al via le visite mediche: raduno il 4 luglio - byjoe72 : RT @repubblica: Serie A, via con Milan-Udinese il 13 agosto alle 18.30. Juventus-Sassuolo a Ferragosto - SportRepubblica : Serie A, via con Milan-Udinese il 13 agosto alle 18.30. Juventus-Sassuolo a Ferragosto - repubblica : Serie A, via con Milan-Udinese il 13 agosto alle 18.30. Juventus-Sassuolo a Ferragosto - yassine01937035 : RT @SportRepubblica: Serie A, via con Milan-Udinese il 13 agosto alle 18.30. Juve-Sassuolo a Ferragosto [aggiornamento delle 17:29] https:/… -