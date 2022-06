Pubblicità

MediasetTgcom24 : Russia, la Duma approva una legge per bandire i media stranieri #vladimirputin #mosca #duma #russi #presidente - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Russia, la Duma approva una legge per bandire i media stranieri #vladimirputin #mosca #duma #russi #presidente https… - sulsitodisimone : RT @emergency_live: Russia, i lavoratori delle ambulanze degli Urali si ribellano ai bassi salari: 300 lavoratori scrivono alla Duma https:… - emergency_live : Russia, i lavoratori delle ambulanze degli Urali si ribellano ai bassi salari: 300 lavoratori scrivono alla Duma - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Russia, la Duma approva una legge per bandire i media stranieri #vladimirputin #mosca #duma #russi #presidente https… -

Globalist.it

14.01 " Ok dellaalla legge per vietare i media stranieri La Camera bassa del Parlamento russo ... Negli ultimi mesi lasi è ripetutamente lamentata el fatto che i paesi occidentali stessero ...... di prendere rapidamente la decisione di bandire o restringere le attività dei media di questo Paese in', rende noto la. L'attacco al centro commerciale di Kremenchuk di lunedì è stato ... Russia, la Duma approva una legge che permette di vietare i media stranieri La camera bassa del parlamento russo ha approvato una proposta di legge che permette di vietare i media stranieri, in risposta a provvedimenti simili già attuati da altri paesi verso i media di Mosca.La Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, ha approvato in via definitiva una proposta di legge che permetterà di bandire i media stranieri, in risposta ad azioni intraprese da altri Paesi nei con ...